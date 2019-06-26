Зеленський призначив новий склад ради з питань антикорупційної політики

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента України.

Головою національної ради з питань антикорупційної політики призначили заступника керівника офісу президента Руслана Рябошапка, йдеться в "Громадське".

Також до складу ради увійшли представники неурядових антикорупційних організацій, зокрема "Трансперенсі Інтернешнл", "Центру протидії корупції", "Центру політико-правових реформ", а також представники бізнес-асоціацій.

Зокрема, до ради увійшли голова "ЦПС" Віталій Шабунін, голова САП Назар Холодницький, голова ДБР Роман Труба, голова Антикорупційного суду Олена Танасевич та інші.

"Вперше офіційний статус спостерігачів у раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо", — повідомляють у прес-службі Офісу президента.

За словами новопризначеного голови антикорупційної ради, в органі будуть напрацьовувати оперативні рішення щодо боротьби з корупцією. Попередній склад цієї ради не збирався 3 роки.

"Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство", — повідомив новопризначений голова ради Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.

Читайте також: На початку липня Зеленський відвідає Канаду з офіційним візитом, - Офіс