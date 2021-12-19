НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень (законопроєкт 5600).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав "ресурсний" законопроект 5600
У повідомленні йдеться, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться на сайті ОП.
У повідомленні йдеться, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.
Чинна система оподаткування рентою, яка діє до набуття чинності законопроєктом №5600, передбачає ставку 11-12%, яка нараховується з індексу IODEX 58% FE CFR China. Законопроєктом №5600 передбачається стягнення ренти з ринкової вартості руди з вищим вмістом руди, а саме індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts. При цьому, чим вищою буде ця ринкова вартість — тим більшою буде ставка ренти.
Законопроєкт також запроваджує 18% податку на доходи фізичних осіб з продажу фізичною особою третього та наступних об’єктів нерухомості протягом одного року. Це стосуватиметься і продажу земельних ділянок, що повинно удосконалити систему оподаткування на ринку землі.
Наразі дохід від продажу одного об'єкта (за винятком землі) на рік не оподатковується, а продаж другого і наступних оподатковується за ставкою 5%. Це дозволяє забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам.
Окрым цього, законопроєкт впроваджує нову систему оподаткування сільгоспвиробників. Ним впроваджується "мінімальне податкове зобов’язання" — це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі має за замовчуванням сплачувати до бюджету (ця сума складає близько 5% від вартості землі на рік).
Тобто, якщо сума всіх податків (податку на землю, податку на прибуток, єдиного податку тощо) які сплачує сільгоспвиробник буде меншою за МЗП, то йому доведеться доплатити різницю.
Інша норма стосується оподаткування городини, вирощеної на земельній ділянці. Законом №5600 депутати зобов'язали сплачувати податок на доходи фізосіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У 2021 році це 72 тис грн, у 2022 році – 78 тис грн.
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19 12 2021 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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