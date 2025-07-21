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Зеленський підтвердив зустріч з рф у Туреччині 23 липня

21 липня 2025, 21:25
Зеленський підтвердив зустріч з рф у Туреччині 23 липня
Володимир Зеленський
Проте більше деталей буде відомо завтра.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 липня, має відбутися зустріч з представниками росії в Туреччині.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента. 

"Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку до обміну, а також майбутню зустріч з російською стороною в Туреччині. За словами Умєрова, захід попередньо запланований на середу. Більше подробиць очікуємо завтра", - заявив глава держави. 

Зранку ми писали, що у Стамбулі готуються до нових переговорів між Україною та росією.

Зустріч у Стамбулі може стати важливим кроком до пошуку форматів деескалації війни, однак попередній досвід показує: прогрес можливий лише за умови конструктивної позиції обох сторін, яку наразі демонструє лише українська делегація.

 

війна переговори

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