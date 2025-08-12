Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова Пентагону: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з путіним

12 серпня 2025, 09:18
Голова Пентагону: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з путіним
джерело Instagram Pete Hegseth
На думку очільника Пентагону, поступки під час переговорів не сподобаються жодній зі сторін.

Президент США Дональд Трамп створив умови, за яких стало можливим укласти мирну угоду з очільником кремля владіміром путіним.

Про це заявив голова Пентагону Піт Геґсет в ефірі телеканалу Fox News. Мовляв, новий глава Білого дому "вже змінив правила гри".

"Президент Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою від самого початку, на дуже складному полі бою.Я не думаю, що владімір путін погодився б на зустріч, якби не відчув тиску", – заявив Геґсет.

За його словами, на етапі переговорів, ймовірно, йтиме мова про обмін територіями. Також, нібито будуть поступки, якими «ніхто не буде задоволений».

"Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп", – додав очільник Пентагону.

Гегсет додав, що зустріч Трампа й путіна, яка має відбутися вже 15 серпня, стане першою з 2015 року, коли російський президент відвідає Сполучені Штати Америки. Сам Гегсет буде присутній на зустрічі, якщо це дозволить його розклад. 

Нагадаємо, у найбільшому місті штату Аляска Анкоридж запланований мітинг проти візиту російського диктатора владіміра путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Владімір ПутінДональд ТрампАляскапереговоривійнПіт Геґсет

