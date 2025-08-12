Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

"Аляска з Україною": у США вийдуть на мітинг проти приїзду путіна

12 серпня 2025, 08:21
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Останній візит путіна у США був 18 років тому.

У найбільшому місті штату Аляска Анкоридж запланований мітинг проти візиту російського диктатора владіміра путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Акція, яку влаштовує громадська організація Stand Up Alaska, відбудеться 14 серпня, за день до анонсованих переговорів між Трампом і путіним.

Зазначається, що протест під гаслом "Аляска з Україною" спрямований на демонстрацію незгоди з присутністю очільника кремля. У своїй заяві організатори вказали, що мітинг має на меті "надіслати чіткий сигнал як Трампу, так і путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму".

Раніше президент США анонсував, що під час переговорів з путіним він має намір обговорити "певний обмін територіями".

Також він наголосив, що не планує самостійно укладати мирну угоду, підкреслюючи, що це питання мають вирішувати Київ і москва.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампАляскапереговори

Останні матеріали

Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється