"Аляска з Україною": у США вийдуть на мітинг проти приїзду путіна

Останній візит путіна у США був 18 років тому.

У найбільшому місті штату Аляска Анкоридж запланований мітинг проти візиту російського диктатора владіміра путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Акція, яку влаштовує громадська організація Stand Up Alaska, відбудеться 14 серпня, за день до анонсованих переговорів між Трампом і путіним.

Зазначається, що протест під гаслом "Аляска з Україною" спрямований на демонстрацію незгоди з присутністю очільника кремля. У своїй заяві організатори вказали, що мітинг має на меті "надіслати чіткий сигнал як Трампу, так і путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму".

Раніше президент США анонсував, що під час переговорів з путіним він має намір обговорити "певний обмін територіями".

Також він наголосив, що не планує самостійно укладати мирну угоду, підкреслюючи, що це питання мають вирішувати Київ і москва.