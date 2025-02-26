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Зеленський після Вашингтону одразу вирушить до Лондона

26 лютого 2025, 17:52
Зеленський після Вашингтону одразу вирушить до Лондона
https://twitter.com/krisjaniskarins
Наразі дата його візиту до США не погоджена.

Український президент Володимир Зеленський планує візит до Лондона на зустріч з європейськими колегами після візиту до США.

Про це він заявив на брифінгу 26 лютого. 

"Після США, якщо я поїду, подивимось, я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і там ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера", – сказав Зеленський.

Зранку президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може вже у п’ятницю відвідати. 

Проте в офісі Президентка кажуть, що дату його візиту до США поки не погодили

Зранку ми повідомляли, що Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона для підписання угоди щодо рідкоземельних елементів.

 

СШАвізитВолодимир ЗеленськийВелика Британія

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