Зеленський після Вашингтону одразу вирушить до Лондона

Наразі дата його візиту до США не погоджена.

Український президент Володимир Зеленський планує візит до Лондона на зустріч з європейськими колегами після візиту до США.

Про це він заявив на брифінгу 26 лютого.

"Після США, якщо я поїду, подивимось, я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і там ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера", – сказав Зеленський.

Зранку президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може вже у п’ятницю відвідати.

Проте в офісі Президентка кажуть, що дату його візиту до США поки не погодили

Зранку ми повідомляли, що Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона для підписання угоди щодо рідкоземельних елементів.