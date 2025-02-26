Зеленський після Вашингтону одразу вирушить до Лондона
Український президент Володимир Зеленський планує візит до Лондона на зустріч з європейськими колегами після візиту до США.
Про це він заявив на брифінгу 26 лютого.
"Після США, якщо я поїду, подивимось, я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і там ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера", – сказав Зеленський.
Зранку президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може вже у п’ятницю відвідати.
Проте в офісі Президентка кажуть, що дату його візиту до США поки не погодили
Зранку ми повідомляли, що Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона для підписання угоди щодо рідкоземельних елементів.