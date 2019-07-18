Зеленський планує створити інформаційно-розважальний канал "для широких мас", - Шефір

За словами Шефіра, суто новинний канал "ніколи не стане мегапопулярним".

"Ми ведемо роботу зі створення каналу, який був би сильним інформаційно. Чи буде це інтернет-платформа, чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно і не тільки Росії, а й усередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе", – сказав перший помічник Зеленського Сергій Шефір в інтерв’ю LB.

"Для широких мас потрібно робити розважально-інформаційний, щоб і новини, і серіали, і розважальні програми. Ми мріємо про такий формат", – додав він.

Нагадаємо, напередодні один зі співзасновників "Кварталу 95" Сергій Шефір став першим помічником президента Володимира Зеленського.

"Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського", - сказав він.

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