Резолюцію щодо українських політв’язнів підтримав Європарламент

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українців, яких незаконно утримують в російських в’язницях

За резолюцію проголосували 458 депутатів, 80 — проти, ще 89 — утрималися.

Раніше Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, напередодні Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.

Пізніше арешт продовжили й другій групі українських моряків, утримуваних у Москві до 24 жовтня.

Читайте також: Гройсман прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію попередників