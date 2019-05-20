Зеленський подав декларацію: вілла в Італії, п'ять готельних номерів у Грузії
Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном. Про це свідчать дані Національного агентства із запобігання корупції, інформує "Українська правда".
Зокрема, у президента з дружиною Оленою є квартира у Великій Британії площею 91 кв.м. та житловий будинок в Італії площею 413 кв.м. Будинок Зеленські придбали у 2015 році за 88,6 млн гривень, а квартира у Британії їм коштувала більше 42 млн грн.
У декларації за 2017 рік Зеленський не вказував італійського маєтку.
Також подружжя вказало 5 об'єктів незавершеного будівництва – готельних номерів у Грузії.
Він з дружиною є кінцевим бенефеціаром ТОВ "КІНОКВАРТАЛ", ТОВ "СТУДІЯ КВАРТАЛ - 95", ТОВ "ЗЕЛАРІ ФІШ", Aldorante Limited (зареєстрована в Кіпрі), Vilhar Holdings Limited (зареєстрована в Кіпрі), Film Heritage inc (зареєстрована в Белізі), San Tommaso S.R.L. (зареєстрована в Італії).
У порівннянні з 2017 роком, з переліку компаній зникла Megiritano Ventures Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах.
Серед іншого у подружжя є по кілька коштовних годинників марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобілі - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. Торік у дружини Зеленського був ще й BMW.
Зеленський задекларував 3 винаходи, 3 – корисні моделі, більш ніж 30 - торгових марок чи комерційних найменувань.
Нагадаємо, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.
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