Зеленський поїхав на Донеччину з робочим візитом
“5 липня, у п’яту річницю визволення Слов’янська та Краматорська, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області”, - ідеться в повідомленні пресслужби глави держави, йдеться в "Укрінформ".
Також у програмі поїздки – представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, у Зеленського напередодні відповіли на умову Путіна для зустрічі.
"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо", - сказав він.
Слова президента Володимира Зеленського про "сепаратистів" стосуються не жителів Донбасу, а ватажків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
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