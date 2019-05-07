Зеленський поїхав на Донеччину з робочим візитом

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, п'ятого липня, перебуватиме з робочою поїздкою в Донецькій області

Зазначається, що у Краматорську Президент візьме участь у заходах з нагоди визволення міст.

“5 липня, у п’яту річницю визволення Слов’янська та Краматорська, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області”, - ідеться в повідомленні пресслужби глави держави, йдеться в "Укрінформ".

Також у програмі поїздки – представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у Зеленського напередодні відповіли на умову Путіна для зустрічі.

"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо", - сказав він.

Слова президента Володимира Зеленського про "сепаратистів" стосуються не жителів Донбасу, а ватажків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

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