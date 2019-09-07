CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідповідний указ на сайті глави держави поки не опублікований.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський покращить доступ до мобільного інтернету у селах
Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету
Фото: getty images
"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.
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