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Зеленський покращить доступ до мобільного інтернету у селах

Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету
Відповідний указ на сайті глави держави поки не опублікований.
Зеленський покращить доступ до мобільного інтернету у селах Фото: getty images

"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

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09 07 2019 14:31
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