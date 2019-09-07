Зеленський покращить доступ до мобільного інтернету у селах

Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету

Відповідний указ на сайті глави держави поки не опублікований.

"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

Читайте також: ДБР оприлюднило записи прослуховування у справі про неякісні бронежилети