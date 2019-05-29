Зеленський порекомендував чиновникам їсти шаурму, щоб не "забронзовіти"
"Коли в тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше - ганебного. А ще - допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто при владі, це корисно. Рекомендую!", - написав він у своєму Twitter.
Зазначимо, 26 травня Зеленський опублікував привітання з Днем Києва, в якому зазначив: "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро". Користувачі соцмереж відреагували на слова президента з гумором.
Також, президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару, а голосувати за реформаторські законопроекти.
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