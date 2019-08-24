Зеленський під час виступу на Майдані порівняв Крим і Донбас із вкраденими дітьми

Президент України Володимир Зеленський порівняв Крим і Донбас з вкраденими дітьми.

"Уявіть, що сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину просто вкрав. Йому видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть: "Та ми не забирали нічого, він сам хотів жити з нами. Ну і що, що під дулом автомата? Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина, він споконвіку був нашим. Не хвилюйтеся, йому буде тут краще. У нас відмінний притулок біля моря під сонечком", - сказав він під час свого виступу на Майдані Незалежності.

"І ось минуло п'ять років, і ті, хто був так стурбований, кажуть: "Та ніби дитина не сильно за вами плаче, і взагалі не сильно на вас схожа". Чому вони так говорять? Тому що це не їхня дитина", - додав він.

"А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Кажуть: "Яка охорона? Там нікого немає". І ви чуєте, як тут, за стіною ваша дитина плаче, але не можете туди зайти. Кожен день у кожного з вас розривається серце і будь-які перемоги або здобутки не повноцінні, тому що наші сім'ї неповні", - сказав Зеленський

Президент України висловив упевненість, що настане день, коли українська сім'я знову збереться в повному складі.

"Голос рідної крові переможе", - висловив він упевненість.

Нагадаємо, що на Майдані в Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності України. Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні.

Її оголосив президент Володимир Зеленський.