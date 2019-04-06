У засіданні "Мінська" візьме участь начальник Генштабу, - Зеленський

На засіданні Тристоронньої контактної групи озвучать нові пропозиції української сторони.

"Начальник Генерального штабу буде працювати згідно української доктрини. Завтра відбудеться перша зустріч у Мінському форматі, він буде знаходитись на цій зустрічі", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання, як зміниться політика України зі зміною військового керівництва на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, йдеться в "УП".

"Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до "Мінська". По-перше: припинення вогню (ми хочемо все закінчити), обмін полонених і дуже багато пунктів", – додав президент.

Нагадаємо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

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