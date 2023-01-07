Зеленський позбавив громадянства 13 священників УПЦ МП - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП.

Про це пишеLB.ua з посиланням на джерела.

Відповідний указ глава держави підписав ще 28 грудня 2022 року.

Вказано, що документ не опублікували, адже в ньому міститься персональна інформація. За даними видання, серед тих, кого позбавили громадянства України, опинився й митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у державній зраді. Як зазначили в ЗМІ, є інформація, що він є власником російського паспорта.

Також без українського громадянства залишився вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій. Він є дуже наближеною до Іонафана людиною.

Нагадаємо, 6 січня СБУ провела обшуки у церквах УПЦ московського патриархату в Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. Правоохоронці виявили в єпархіях, зокрема, агітаційні листівки об’єднання зрадника Віктора Медведчука, російські "триколори" та колишні склади загарбників.