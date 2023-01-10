Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

10 січня 2023, 22:36
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача
Фото: npu.gov.ua
ПРезидент зазначив, що вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували СБУ та Державна міграційна служба
Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.
 

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

При цьому, відповідний указ глави держави відсутній на офіційному сайті.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення", - наголосив президент.

Він зазначив, що вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували СБУ та Державна міграційна служба.

Зазначимо, що серед вимог до народного депутата є наявність громадянства України.

Раніше через втрату українського паспорта депутатського мандата позбавили Вадима Рабіновича (представляв заборонену ОПЗЖ) та Ігоря Васильковського ("Слуга народу").

Як повідомляв iPress, Верховна Рада хоче позбавити депутатських мандатів 10 парламентаріїв, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Зазначимо, що Конституція України передбачає тільки сім підстав для цього, а в період воєнного стану не можна вносити зміни до Основного закону.

 

 

 

громадянствокозакмандатзеленськийМедведчукДеркач

Останні матеріали

Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється