Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

ПРезидент зазначив, що вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували СБУ та Державна міграційна служба

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

При цьому, відповідний указ глави держави відсутній на офіційному сайті.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення", - наголосив президент.

Він зазначив, що вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували СБУ та Державна міграційна служба.

Зазначимо, що серед вимог до народного депутата є наявність громадянства України.

Раніше через втрату українського паспорта депутатського мандата позбавили Вадима Рабіновича (представляв заборонену ОПЗЖ) та Ігоря Васильковського ("Слуга народу").

Як повідомляв iPress, Верховна Рада хоче позбавити депутатських мандатів 10 парламентаріїв, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.