Зеленський про 2021 рік: Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде
Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу", пише "Економічна правда".
"Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів.
Для людей, вважаю, буде легше. Йде символічний рік - рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - розповів Зеленський.
"Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше.
Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - додав він.
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