Зеленський про суперечку з Порошенком: намагаюсь "бути мужиком"

"Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, такий, як я є"

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном прокоментував інцидент 11 квітня.

В ефірі програми "Право на владу" каналу "1+1" він посперечався зі своїм опонентом Петром Порошенком щодо формату передвиборчих дебатів, повідомляє "Радіо свобода".

"Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, такий, як я є. Ми домовилися, що в нас будуть дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Я ніколи в житті не змінював правила, намагаюся так робити, намагаюсь бути, як мені сказав пан президент, "бути мужиком". Тому я стояв на своєму", – сказав Зеленський, пояснюючи свою реакцію на пропозицію Порошенка зустрітися 14 числа.

Таким чином він нагадав про відеозвернення Петра Порошенка 5 квітня, в якому той закликав його "бути мужиком" і прийти на дебати, не шукаючи відмовок.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Порошенко заявляв, що готовий прийти до студії Суспільного мовника увечері 19 квітня, щоб взяти участь у дебатах.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК "Олімпійський" – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі "Олімпійський" увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.