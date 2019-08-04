Порошенко чекатиме Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня, - БПП
Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на "Олімпійському" і 14-го, і 19-го квітня, під час погоджувальної ради повідомив голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов.
Напередодні кандидат у президенти і чинний Глава Держави Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському провести дебати 14 квітня. Однак Герасимов запевняє, що Президент чекатиме на свого опонента і 19-го числа також. Це остання п'ятниця перед другим туром виборів.
"Від імені нашої фракції скажу, що ми сподіваємося вже найближчим часом отримати відповідь на всі ключові питання, які цікавлять Петра Порошенка на дебатах між кандидатами на посаду президента. До речі, Петро Порошенко чекає Зеленського на дебати по суті, підкреслюю, і 14, і 19 квітня, як то кажуть: стадіон, так стадіон" – наголосив Артур Герасимов.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.
У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.
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