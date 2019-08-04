Порошенко чекатиме Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня, - БПП

Кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко чекає іншого кандидата, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на "Олімпійському" і 14-го, і 19-го квітня, під час погоджувальної ради повідомив голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов.

Напередодні кандидат у президенти і чинний Глава Держави Петро Порошенко запропонував Володимиру Зеленському провести дебати 14 квітня. Однак Герасимов запевняє, що Президент чекатиме на свого опонента і 19-го числа також. Це остання п'ятниця перед другим туром виборів.

"Від імені нашої фракції скажу, що ми сподіваємося вже найближчим часом отримати відповідь на всі ключові питання, які цікавлять Петра Порошенка на дебатах між кандидатами на посаду президента. До речі, Петро Порошенко чекає Зеленського на дебати по суті, підкреслюю, і 14, і 19 квітня, як то кажуть: стадіон, так стадіон" – наголосив Артур Герасимов.