Зеленський пробіг крізь фонтан

Навколо нього зібрався натовп, після чого глава держави разом з охоронцями перебігли через фонтан

Президент Володимир Зеленський у Маруіполі пробіг крізь фонтан.

Це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від бойовиків "ДНР", коли Зеленський підійшов до Драматичного театру, повідомляють "Новини Донбасу".

Навколо нього зібрався натовп, після чого глава держави разом з охоронцями перебігли через фонтан.

Потім Зеленський сів до автомобіля і покинув площу.

У рамках робочої поїздки він узяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між "Метінвестом" і французькою Air Liquide, побував на відкритті центру розмінування ДСНС, ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі та виступив перед жителями Маріуполя.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили у Маріуполі центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій.