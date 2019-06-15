Зеленський пробіг крізь фонтан
Це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від бойовиків "ДНР", коли Зеленський підійшов до Драматичного театру, повідомляють "Новини Донбасу".
Навколо нього зібрався натовп, після чого глава держави разом з охоронцями перебігли через фонтан.
Потім Зеленський сів до автомобіля і покинув площу.
У рамках робочої поїздки він узяв участь у церемонії підписання інвестиційного контракту між "Метінвестом" і французькою Air Liquide, побував на відкритті центру розмінування ДСНС, ознайомився з роботою підрозділів морської охорони в Азовському морі та виступив перед жителями Маріуполя.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили у Маріуполі центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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