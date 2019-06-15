Зеленський та Аваков відкрили центр розмінування у Маріуполі

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася"

Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили у Маріуполі центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Центр виконуватиме комплексні завдання на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування, повідомили на сайті МВС.

"Я хочу привітати всю Україну з відкриттям Центру розмінування. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилася. А на вас лежить величезна відповідальність - розмінувати тисячі гектарів звільненої території України. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу державу", - звернувся Зеленський до працівників ДСНС.

Своєю чергою Аваков зазначив, що невдовзі Донеччину мають посилити вертолітним загоном.

У центрі нестимуть бойове чергування 47 піротехніків ДСНС.

Наразі бойове чергування несуть 47 рятувальників - піротехніків. Центр забезпечений двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку ВНП на глибинах від півметра до шести метрів, комплектами дистанційного переміщення ВНП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу та типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.

Також на базі реконструйованої будівлі передбачається розміщення медико-санітарної частини з метою медичного забезпечення діяльності працівників центру та громадян.

ОБСЄ вважає міни найбільшою загрозою для населення на Донбасі.

Нагадаємо, що під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.