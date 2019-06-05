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Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією у Шереметьєво

"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає"
Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво в Москві, де через загоряння літака загинула 41 людина, нагадують про те, що життя - найвища цінність.
Зеленський висловив співчуття у зв Фото з вільних джерел

"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - написав Зеленський у Facebook.

"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій", - додав він.

За його словами, щоб мати шанс у цьому світі, необхідно "поставити людину та її життя за головну мету".

Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку близько 19:00 за місцевим часом, пожежу загасили за 15 хвилин. Спочатку повідомлялось про 6 постраждалих, пізніше - про 10.

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06 05 2019 15:47
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