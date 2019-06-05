НОВИНИНовообраний президент України Володимир Зеленський заявив втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво в Москві, де через загоряння літака загинула 41 людина, нагадують про те, що життя - найвища цінність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією у Шереметьєво
"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає"
Фото з вільних джерел
"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - написав Зеленський у Facebook.
"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій", - додав він.
За його словами, щоб мати шанс у цьому світі, необхідно "поставити людину та її життя за головну мету".
Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку близько 19:00 за місцевим часом, пожежу загасили за 15 хвилин. Спочатку повідомлялось про 6 постраждалих, пізніше - про 10.
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06 05 2019 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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