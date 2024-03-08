Зеленський прокоментував зустріч з Ердоганом

Президент наголосив на потребі у допомозі Туреччини у звільненні полонених.

8 березня президент України Володимир Зеленський, під час візиту до Туреччини, зустрівся з її президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Вдячний Туреччині за її надійну підтримку України. Обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом. Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями. Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", – написав написав Зеленський у X.

За даними турецького державного агентства Anadolu, зустріч між Зеленським та Ердоганом відбулася за зачиненими для преси дверима.

Нагадаємо, Зеленський під час свого візиту до Туреччини 8 березня відвідав суднобудівний завод, де будують українські корвети класу «Ada» для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський".