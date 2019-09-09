НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії
"12 вересня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе в рамках його офіційного візиту в Україну"
Фото: president.gov.ua
Зустріч пройде 12 вересня в рамках візиту президента Фінляндії в Україну, повідомляє прес-служба глави української держави.
"12 вересня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе в рамках його офіційного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН 23 вересня. Найближчим часом стане відома дата зустрічі Зеленського з Трампом.
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09 09 2019 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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