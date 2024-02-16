Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Франції

16 лютого 2024, 19:53
Зеленський прибув до Франції
Володимир Зеленський
Президента Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

Про це повідомляє BFMTV у X(Twitter).

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту "Орлі" під Парижем.

Президента Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський уже відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У ході свого візиту глава української держави підписав із Німеччиною угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

Також Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю  €1,1 млрд. До нього увійдуть гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

ФранціявізитЗеленський.

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється