Зеленський прибув до Франції

Президента Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

Про це повідомляє BFMTV у X(Twitter).

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту "Орлі" під Парижем.

Президента Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський уже відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У ході свого візиту глава української держави підписав із Німеччиною угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

Також Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю €1,1 млрд. До нього увійдуть гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.