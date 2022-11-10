НОВИНИБілий дім підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський приєднався до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їхній віртуальній зустрічі сьогодні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський приєднався до Байдена та інших лідерів G7 на онлайн-зустрічі
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian
Дзвінок розпочався о 13:09 за Грінвічем, повідомив Білий дім.
11 жовтня лідери "Групи семи" мали зібратися на екстрену зустріч через масовані ракетні обстріли України з боку росії.
Лідери планують обговорити зобов'язання G7 щодо підтримки України та притягнення президента росії володимира путіна до відповідальності, зокрема за нещодавні ракетні удари по Україні, повідомив Білий дім.
Як стало відомо напередодні, у зустрічі візьме участь Президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що російські війська другий день поспіль продовжую завдавати масових ракетних ударів по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.
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11 10 2022 16:26 МЕДІА
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