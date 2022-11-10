Зеленський приєднався до Байдена та інших лідерів G7 на онлайн-зустрічі

Білий дім підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський приєднався до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їхній віртуальній зустрічі сьогодні.

Фото: з вільних джерел

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