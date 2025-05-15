Зеленський прилетів до Анкари на зустріч з Ердоганом

Зустріч має відбутись по обіді.

В четвер, 15 травня, Український президент Володимир Зеленський прибув до Анкари.

Український лідер зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, про це йшлося в трансляції прибуття глави держави.

Зустріч Зеленського і Ердогана запланована на 13:00.

Після чого він буде ухвалювати рішення про подальші кроки щодо переговорів з російською делегацією, яка вже перебуває у Стамбулі.

Вночі стало відомо, що російський диктатор Володимир путін не приїде до Туреччини на переговори з Зеленським.

Також Київ на переговорах у Туреччині готовий обговорити 30-денне припинення вогню.