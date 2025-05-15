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Зеленський прилетів до Анкари на зустріч з Ердоганом

15 травня 2025, 12:43
Зеленський прилетів до Анкари на зустріч з Ердоганом
Фото: Укрінформ
Зустріч має відбутись по обіді.

В четвер, 15 травня, Український президент Володимир Зеленський прибув до Анкари. 

Український лідер зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, про це йшлося в трансляції прибуття глави держави.

Зустріч Зеленського і Ердогана запланована на 13:00. 

Після чого він буде ухвалювати рішення про подальші кроки щодо переговорів з російською делегацією, яка вже перебуває у Стамбулі.

Вночі стало відомо, що російський диктатор Володимир путін не приїде до Туреччини на переговори з Зеленським. 

Також Київ на переговорах у Туреччині готовий обговорити 30-денне припинення вогню.

 

Володимир ЗеленськийзустрічРеджеп Таїп Ердоган

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