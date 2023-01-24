Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку
Президент Володимир Зеленський присвоїв Вільнюсу (столиця Литовської Республіки) почесну відзнаку "Місто-рятівник", йдеться у відповідному указі.
"За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю:
1. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)", - говориться в документі.
Уряд Литви у 2023 році виділить до 40 млн євро на підтримку Збройних сил України.
Раніше Сейм Литви нагородив Зеленського Премією Свободи.