Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський призначив засновника медклініки "Борис" своїм радником

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького своїм позаштатним радником
Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента 30 липня 2019 року.
Зеленський призначив засновника медклініки "Борис" своїм радником Микола Радуцький. Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

Радуцький – засновник приватної медичної клініки "Борис". На дострокових парламентських виборах був №18 у списку партії "Слуга народу", йдеться в "Радіо Свобода".

ЗМІ називають його одним із кандидатів на посаду міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, хто може очолити Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки.

Очолити Міністерство охорони здоров’я може засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, який пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Корнієнко сказав, що не чув про інші, окрім Радуцького.

Серед претендентів на пост міністра освіти і науки — експерт Сергій Бабак, якого також обрали народним депутатом за списком "Слуги народу". За словами глави штабу партії Бабак розробляє законопроєкти у сфері освіти й "теоретично" може стати міністром.

Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич та очільниця МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їх реформи.

Читайте також: Міноборони спростовує чутки, про те що нова система харчування в армії задорога 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2019 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.