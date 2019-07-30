Зеленський призначив засновника медклініки "Борис" своїм радником
Радуцький – засновник приватної медичної клініки "Борис". На дострокових парламентських виборах був №18 у списку партії "Слуга народу", йдеться в "Радіо Свобода".
ЗМІ називають його одним із кандидатів на посаду міністра охорони здоров’я.
Нагадаємо, глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, хто може очолити Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки.
Очолити Міністерство охорони здоров’я може засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, який пройшов до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Корнієнко сказав, що не чув про інші, окрім Радуцького.
Серед претендентів на пост міністра освіти і науки — експерт Сергій Бабак, якого також обрали народним депутатом за списком "Слуги народу". За словами глави штабу партії Бабак розробляє законопроєкти у сфері освіти й "теоретично" може стати міністром.
Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич та очільниця МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їх реформи.
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