Зеленський ще раз підтвердив, що підтримуватиме незалежність Нацбанку

"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримуватиме інституційну незалежність Національного банку України.

У свою чергу голова НБУ Яків Смолій заявив, що Нацбанк буде надалі працювати задля того, аби знизити темпи зростання цін в Україні та відновити кредитування, повідомляє "Громадське".

"І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - повідомив голова НБУ.

Національний банк - є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Нацбанку та ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту. Це рішення викликало критику в інвестиційному та експертному середовищі, адже підривало політичну незалежність Національного банку.

Згодом радник Зеленського, Олександр Данилюк, повідомив, що не бачить необхідності у незалежному аудиті Нацбанку.

17 квітня у Нацбанку повідомили, що міжнародна аудиторська компанія "Делойт" завершила перевірку фінансової звітності НБУ та підтвердила правильність її складання. У самому НБУ заявили, що бачать ризики для своєї незалежності після президентських виборів.

Раніше у Національному банку України повідомили, що інвестиційна привабливість України серед міжнародних інвесторів перетворилась на фундаментальний чинник, який впливає на курс валют.