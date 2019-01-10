Зацікавленість інвесторів Україною стала фундаментальним чинником на валютному ринку

У зв’язку з підвищеною зацікавленістю інвесторів українським державним боргом Національний банк почав більше викуповувати валюти на ринку. Водночас такі операції проводитимуть так, щоб мінімізувати вплив на курс валют

У Національному банку України повідомили, що інвестиційна привабливість України серед міжнародних інвесторів перетворилась на фундаментальний чинник, який впливає на курс валют.

Раніше державні боргові облігації скуповували переважно спекулянти, через що існували високі ризики того, що такі операції спричинять різкі стрибки на валютному ринку, повідомляє "Громадське".

Однак наразі у Нацбанку побачили тенденцію того, що в облігації внутрішньої державної позики почали вкладати менше спекулятивного капіталу.

"Водночас інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП має не спекулятивний характер - в український держборг вкладають кошти поважні інституційні інвестори, яких приваблюють не лише високі процентні ставки, а й комфортне інвестиційне середовище. Тому активне входження нерезидентів в український держборг - це вже не ситуативний тренд, а новий фундаментальний чинник, який визначає і визначатиме надалі ситуацію на валютному ринку", - повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.



Нагадаємо, що Міністерка фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні (стримування падіння курсу валют).