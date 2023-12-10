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ПОЛІТИКА

Зеленський шукає підтримку та сприяє українській формулі миру в Латинській Америці

10 грудня 2023, 12:15
Зеленський шукає підтримку та сприяє українській формулі миру в Латинській Америці
Зеленський може використати інагурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, щоб зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Президент України Володимир Зеленський їде до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Як вважає видання, Володимир Зеленський сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру, яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року.

Reuters зазначає, що Україна намагається налагодити зв'язки з урядами країн Африки, Азії та Латинської Америки. Але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн.

Крім того, Зеленський може використати інагурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, щоб зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ймовірно, український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на інавгурацію президента Аргентини, яка відбудеться 10 грудня. Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.

АргентинаЗеленський.

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