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Зеленський відпочиває в Одесі на пляжі

Президент України Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом
Фото відпочинку на пляжі з'явилося на Facebook-сторінці глави держави 27 липня.
Зеленський відпочиває в Одесі на пляжі Фото: Facebook Володимира Зеленського

"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження у море, на пляж - через рамки, а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Гарних вихідних", - підписано фото на сторінці Зеленського у Facebook

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утретє після обрання прибув до Одеси. Цього разу - з неофіційним візитом, щоб відвідати концерт "Ліги сміху".

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