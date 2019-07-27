CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФото відпочинку на пляжі з'явилося на Facebook-сторінці глави держави 27 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський відпочиває в Одесі на пляжі
Президент України Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом
Фото: Facebook Володимира Зеленського
"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження у море, на пляж - через рамки, а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Гарних вихідних", - підписано фото на сторінці Зеленського у Facebook.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утретє після обрання прибув до Одеси. Цього разу - з неофіційним візитом, щоб відвідати концерт "Ліги сміху".
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