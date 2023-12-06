Зеленський візьме участь в онлайн-саміті G7

Президент України Володимир Зеленський сьогодні приєднається до відеосаміту з лідерами країн G7.

Про це на повідомив речник японського уряду Хіроказу Мацуно, пише Kyodo.

"Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда проведе сьогодні заключний онлайн-саміт країн G7 за підсумками цьогорічного японського головування в G7, у якому візьме участь і президент України", - сказа Мацуно.

Головними темами обговорення будуть війна росії проти України, протистояння між Ізраїлем і палестинським екстремістським угрупованням Хамас, а також рамки правового регулювання на міжнародному рівні розвитку передового штучного інтелекту.

Місяць тому глави МЗС G7 обговорювали вторгнення росії в Україну.