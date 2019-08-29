Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про викривачів корупції
Відповідну інформацію оприлюднено на сайті парламенту.
Повідомляється також, що законопроєкт № 1010, визначений Президентом як невідкладний, одержано Верховною Радою.
Текст і супровідні документи до проєкту закону наразі відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що викривачів масштабних корупційних схем будуть заохочувати матеріальною винагородою та гарантією від держави на захист від переслідування.
За даними ОП, проєкти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабаря).
Повідомлялося також, що відповідні законопроєкти будуть внесені Президентом як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою.
Нагадаємо, що також сьогодні Зеленський вніс до Ради законопроєкт про імпічмент.
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