Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.

Законопроект визначено як невідкладний.

Його текст поки що не опубліковано, але в травні Зеленський уже подавав законопроєкт з аналогічною назвою.

Той проєкт закону передбачав:

процедуру імпічменту ініціюватиме більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування буде утворюватися спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої будуть входити нардепи (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

захист прав, свобод і законних інтересів голови держави в процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники президента України;

спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції щодо здійснення президентом державної зради або іншого злочину;

пленарне засідання Верховної Ради, на якому будуть розглядатися зазначені висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали будуть містити інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю);

після прийняття Радою рішення про звинувачення президента парламент буде звертатися до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту) і Верховного Суду (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);

рішення про усунення президента з поста в порядку імпічменту будуть прийматися тільки в разі, якщо висновки Конституційного Суду та Верховного Суду покажуть дотримання вимог Конституції та законів України;

відповідне рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосує не менш ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Ради;

в разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента, ухвалений Верховною Радою 8 скликання.

6 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про тимчасові слідчі комісії, в якому перед фінальним голосуванням ухвалили розділ про імпічмент.

Згідно з прийнятим законом, Верховна Рада створює спеціальну слідчу комісію відповідно до ст.111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.

Для ініціювання імпічменту та створення ССК необхідно зібрати не менш ніж 300 підписів депутатів. Законопроєкт прописує повноваження ССК, а також умови для призначення спеціального прокурора і його повноваження.

При цьому наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав власний законопроєкт про імпічмент. Його представник у парламенті Руслан Стефанчук говорив, що імпічмент повинен регулюватися окремим законом і не може бути прописаний у законі про тимчасові слідчі комісії.

Зеленський пропонував Верховній Раді прийняти законопроект про імпічмент разом зі зняттям депутатської недоторканності.