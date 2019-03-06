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Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення

Зеленський пропонує карати держслужбовців за активи, вартість яких перевищує дохід на більш як 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі – 204 тисячі гривень)
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про конфіскацію незаконних активів чиновників і покарання за придбання таких активів.
Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення Володимир Зеленський

Законопроект "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" 3 червня зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Проект передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Зеленський пропонує карати держслужбовців за активи, вартість яких перевищує дохід на більш як 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі – 204 тисячі гривень).

Попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч гривень).

Крім того, у скасованій версії незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає.

Також пропозиція президента відрізняється від попередньої норми тим, що передбачає єдиний ступінь тяжкості цього злочину. В той час як раніше покарання було різним: до 2 років для службовців, від 2 до 5 для тих, хто обіймає відповідальну посаду, і від 5 до 10 – особливо відповідальну посаду. В усіх випадках також була передбачена конфіскація майна.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному суді юриста Федора Веніславського.

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03 06 2019 19:23
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