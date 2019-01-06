ПОЛІТИКА НОВИНИВідповідні зміни внесено указом №347/2019 від 31 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський ввів у структуру АП нові посади
Президент України Володимир Зеленський ввів до структури АП посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента
Фото: Адміністрація президента
Раніше з цих посад в структуру АП входили тільки радник і прес-секретар президента, йдеться в "УП".
Зміни внесено до затвердженого від 2 квітня 2010 року Положення про Адміністрацію президента України та до указу від 14 липня 2014 року "Питання адміністрації президента України".
Нагадаємо, Зеленський призначив Гончарука заступником глави Адміністрації президента.
Читайте також: Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 06 2019 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
No articles