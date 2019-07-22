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Зеленський видав новий указ для популяризації туризму в українських Карпатах

Президент Володимир Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону
Про це 22 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський видав новий указ для популяризації туризму в українських Карпатах Фото:president.gov.ua

Відзначається, що указ № 543 "Про розвиток регіону українських Карпат" спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат, йдеться в "УП".

Зеленський зобов’язав Кабмін за 2 місяці затвердити держпрограму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій.

Згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про держбюджет на 2020-й та наступні роки видатки для реалізації цієї програми.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку гірських районів українських Карпат до 2027 року. Документом передбачено ключові напрямки розвитку регіону, зокрема розвиток туристичного потенціалу.

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