Зеленський видав новий указ для популяризації туризму в українських Карпатах
Відзначається, що указ № 543 "Про розвиток регіону українських Карпат" спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат, йдеться в "УП".
Зеленський зобов’язав Кабмін за 2 місяці затвердити держпрограму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки з урахуванням концепції розвитку гірських територій.
Згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про держбюджет на 2020-й та наступні роки видатки для реалізації цієї програми.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку гірських районів українських Карпат до 2027 року. Документом передбачено ключові напрямки розвитку регіону, зокрема розвиток туристичного потенціалу.
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