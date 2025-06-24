Зеленський виступить у нідерландському парламенті
Вже сьогодні президент України Володимир Зеленський має виголосити звернення в нижній палаті нідерландського парламенту - Палаті представників.
Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.
Запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA. Його також схвалила більшість депутатів, пише видання.
Виступ Зеленського відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом.
Вже двічі Зеленський виступав у нідерландському парламенті - в березні 2022 року через відеозвʼязок і у травні 2023-го під час візиту.
Нагадаємо, що вчора Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом.