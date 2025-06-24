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Зеленський виступить у нідерландському парламенті

24 червня 2025, 09:37
Зеленський виступить у нідерландському парламенті
Виступ ініціювала опозиційна партія.

Вже сьогодні президент України Володимир Зеленський має виголосити звернення в нижній палаті нідерландського парламенту - Палаті представників.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA. Його також схвалила більшість депутатів, пише видання. 

Виступ Зеленського відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом. 

Вже двічі Зеленський виступав у нідерландському парламенті - в березні 2022 року через відеозвʼязок і у травні 2023-го під час візиту.

Нагадаємо, що вчора Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом.

 

НідерландиВолодимир Зеленський

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