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Зеленський виступив на підтримку українського кіно

"Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород"
Президент Володимир Зеленський виступив на підтримку українського кіновиробництва, назвавши його одним із пріоритетних завдань.
Зеленський виступив на підтримку українського кіно Фото: facebook.com/photo

"Кінематографічний тиждень в Україні. У четвер - 100-річчя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський  у Facebook і привітав усіх кінематографістів.

"Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, які обиратимуть наше кіно. Кіно, зняте в Україні", - наголосив президент.    

Нагадаємо, що Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів.

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26 05 2019 21:58
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