НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський виступив на підтримку українського кіновиробництва, назвавши його одним із пріоритетних завдань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський виступив на підтримку українського кіно
"Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород"
Фото: facebook.com/photo
"Кінематографічний тиждень в Україні. У четвер - 100-річчя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський у Facebook і привітав усіх кінематографістів.
"Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, які обиратимуть наше кіно. Кіно, зняте в Україні", - наголосив президент.
Нагадаємо, що Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів.
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26 05 2019 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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