Зеленський виступив на підтримку українського кіно "Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород"

Президент Володимир Зеленський виступив на підтримку українського кіновиробництва, назвавши його одним із пріоритетних завдань.

Фото: facebook.com/photo

"Кінематографічний тиждень в Україні. У четвер - 100-річчя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський у Facebook і привітав усіх кінематографістів. "Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, які обиратимуть наше кіно. Кіно, зняте в Україні", - наголосив президент. Нагадаємо, що Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію