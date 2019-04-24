Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів, - Нищук

Нищук не уточнив, про які телесеріали ідеться та не назвав часові рамки їхньої реалізації
Міністерство культури України виділило частину коштів на виробництво 17 нових телесеріалів вітчизняного виробництва, які незабаром почнуть виходити на українському телебаченні. Про це в інтерв'ю Громадському повідомив міністр культур Євген Нищук.
Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів, - Нищук Фото:inform-ua.info

"Разом із тим ми інвестували (каналам знадобилися дотації, від 30 до 50 відсотків на перші роки) у створення українських телесеріалів - з умовою, що там буде вже повний цикл вітчизняного виробництва. Мова йде про 17 серіалів, які, сподіваємося, остаточно змінять палітру на нашому телебаченні. І вже найближчим часом", - сказав міністр.

Водночас Нищук не уточнив, про які телесеріали ідеться та не назвав часові рамки їхньої реалізації. У Міністерстві культури Громадському також не змогли надати деталі щодо виходу цих серіалів.

"Ще хтось не розуміє - навіщо реформувати телевізійний контент, наповнювати його українськими серіалами? Мені здається, зрозуміло, чому ми заборонили "російське мило". Й хоча телеканали продовжують хитрувати, наші умови прості - серіали без обмежень, будь-які теми, але в них мають бути залучені українські актори. Будь-який жанр вітається", - додав Нищук.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.

Зазначимо, фільм "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва увійшов до конкурсної програми Особливий погляд Каннського кінофестивалю 2019 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.