Мінкульт інвестував у виробництво 17 українських телесеріалів, - Нищук
"Разом із тим ми інвестували (каналам знадобилися дотації, від 30 до 50 відсотків на перші роки) у створення українських телесеріалів - з умовою, що там буде вже повний цикл вітчизняного виробництва. Мова йде про 17 серіалів, які, сподіваємося, остаточно змінять палітру на нашому телебаченні. І вже найближчим часом", - сказав міністр.
Водночас Нищук не уточнив, про які телесеріали ідеться та не назвав часові рамки їхньої реалізації. У Міністерстві культури Громадському також не змогли надати деталі щодо виходу цих серіалів.
"Ще хтось не розуміє - навіщо реформувати телевізійний контент, наповнювати його українськими серіалами? Мені здається, зрозуміло, чому ми заборонили "російське мило". Й хоча телеканали продовжують хитрувати, наші умови прості - серіали без обмежень, будь-які теми, але в них мають бути залучені українські актори. Будь-який жанр вітається", - додав Нищук.
Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.
Зазначимо, фільм "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва увійшов до конкурсної програми Особливий погляд Каннського кінофестивалю 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО