Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки трьом партнерам

Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху"

Президент Володимир Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки у своїх компаніях трьом соратникам та партнерам - братам Сергію та Борису Шефірам та Тимуру Міндічу.

Першому помічнику Зеленського-президента та давньому партнеру Зеленського-бізнесмена Сергію Шефіру дісталось більше всіх: Зеленський передав йому свою частку у 8 компаніях, повідомляє Liga.net з посиланням на дані Єдиного держреєстру.

Його старшому брату, шеф-редактору і автору "Студії "Квартал 95" Борису Шефіру перейшли частки у двох компаніях.

Раніше Сергій Шефір в інтерв'ю The Бабель розповів, що зміна власників - номінальна. За його словами, частки у бізнесі перейшли за домовленістю та повернуться до Зеленського після завершення п'ятирічного президентського терміну.

Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху".

Через сканадал із російським бізнесом засновників "кварталу", який знайшли журналісти "Радіо Свобода", Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, яка також володіла українською "Квартал 95".

За інформацією з Єдиного держреєстру, зараз власниками Green Family LTD є брати Шефіри та Тимур Міндіч.

В інтерв'ю УП олігарх Ігор Коломойський розповідав, що його із Зеленським познайомив Тимур Міндіч.

"Директорське крісло компанії "Квартал 95" нинішній голова СБУ Іван Баканов у кінці травня передав Борису Шефіру", - пише Liga.net.

Володимир та Олена Зеленські вийшли із числа власників "Студії Квартал 95" (виробництво шоу-проектів та розважальних програм) у кінці квітня, їхня частка перейшла до Сергія Шефіра, який тепер є єдиним власником компанії. Директором компанії є брат Сергія Шефіра Борис.

"Частку у "Студії Квартал 95" (організація будівництва) - третій компанії зі схожою назвою та незвичною для "кварталівців" сферою діяльності - Зеленський у кінці березня передав Сергію Шефіру. Крім нього та брата Бориса, серед співвласників - бізнесмени Андрій Харламов та Юрій Маховський", - йдеться у статті.

Пакет акцій Зеленського у компанії "Квартал ТВ" (розважальний телеканал, входить до медіахолдингу 1+1 media) перейшов Сергію Шефіру, тепер у нього 25%. Директром каналу став його старший брат Борис.

Серед співвласників - Борис Шефір (12,5%), Тимур Міндіч (16,67%), гендиректор 1+1 media і нардеп Олександр Ткаченко (16,67%), режисер Андрій Яковлєв (12,5%) та виконавчий і фінансовий директор 1+1 media Ярослав Пахольчук (16,66%).

Пакет акцій Зеленського у компанії Animation Studio (виробництво повнометражних мультфільмів) розділили брати Шефіри, на двох у них тепер 45%.

Серед бенефіціарів також режисери та продюсери Дмитро Малков (10%) та Андрій Яковлєв (22,5%).

Частка Зеленського у компанії "Квартал-Концерт" (організація концертів та гастрольних турів) у кінці березня перейшла Сергію Шефіру. Серед співвласників також Борис Шефір, Андрій Яковлєв та обраний нардепом від "Слуги народу" Максим Ткаченко (на президентських виборах 2019 року очолював команду Зеленського у Луганській області).

Кінокомпанія "Кіноквартал" у травні повністю перейшла до Сергія Шефіра, він володіє 100% акцій.

Частка Зеленського у ресторані "Фіш-Хаус" також перейшла Сергію Шефіру. Серед інших власників - актор і автор студії "95 квартал" Олександр Пікалов (15%), Світлана Бєляєва (20%), Наталія Лазутіна (20%), Борис Шефір (15%).

У списку власників кінокомпанії "Гауді Студіо" (випуск телевізійних шоу) Зеленського повністю замінив Сергій Шефір. У серпні співвласником також став партнер Шефірів по компанії "Інвест аніма" Євгеній Ярмілко (1%). Половина бізнесу належить режисеру Алану Бадоєву (50%), у списку власників також Андрій Яковлєв (12%) та Борис Шефір (11%).

Частка Зеленського у компанії "Інвест аніма" (звуко-відеозаписуюча компанія) також перейшла Сергію Шефіру. Серед інших бенефіціарів - Борис Шефір (12,5%) та Андрій Яковлєв (12,5%). 50% - у компанії з управління активами "Актив-Інвест". Серед її кінцевих власників - бізнесмен Євгеній Пилипенко.

Нагадаємо, що студія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.