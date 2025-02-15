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Зеленський закликає створити ЄС Збройні сили Європи

15 лютого 2025, 14:35
Зеленський закликає створити ЄС Збройні сили Європи
Без української армії європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити росію

Український президент Володимир Зеленський пропонує Євросоюзу створити спільні Збройні сили Європи за участі української армії, але період, коли можна було покладатися на США, – лишився у минулому.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції 15 лютого. 

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені...", - заявив він. 

Президент каже, що йдеться не лише про збільшення витрат на оборону у відсотках до ВВП. Гроші потрібні, але самі по собі гроші не зупинять напад ворога. Люди і зброя не даються задарма, але справа не лише в бюджеті. Справа в усвідомленні людьми необхідності захищати власний дім.

"Без української армії європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити росію. Тільки наша армія в Європі має справжній, сучасний бойовий досвід. Але однієї нашої армії теж недостатньо", - додав Зеленський. 

"Нам потрібно те, що можете надати ви. Зброя. Навчання. Санкції. Фінансування. Політичний тиск. І єдність.

Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо фундамент для об'єднаних європейських Збройних сил. І зараз, коли ми ведемо цю війну і закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи", - підсумував глава держави. 

Зранку неділі Зеленський сказав, що Україні буде надзвичайно складно без військової підтримки Вашингтону.

 

УкраїнаЄвропаармія

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