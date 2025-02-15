Зеленський закликає створити ЄС Збройні сили Європи
Український президент Володимир Зеленський пропонує Євросоюзу створити спільні Збройні сили Європи за участі української армії, але період, коли можна було покладатися на США, – лишився у минулому.
Про це Зеленський сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції 15 лютого.
"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені...", - заявив він.
Президент каже, що йдеться не лише про збільшення витрат на оборону у відсотках до ВВП. Гроші потрібні, але самі по собі гроші не зупинять напад ворога. Люди і зброя не даються задарма, але справа не лише в бюджеті. Справа в усвідомленні людьми необхідності захищати власний дім.
"Без української армії європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити росію. Тільки наша армія в Європі має справжній, сучасний бойовий досвід. Але однієї нашої армії теж недостатньо", - додав Зеленський.
"Нам потрібно те, що можете надати ви. Зброя. Навчання. Санкції. Фінансування. Політичний тиск. І єдність.
Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо фундамент для об'єднаних європейських Збройних сил. І зараз, коли ми ведемо цю війну і закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи", - підсумував глава держави.
Зранку неділі Зеленський сказав, що Україні буде надзвичайно складно без військової підтримки Вашингтону.