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Зеленський закликає українців світу до флешмобу у День Державного прапора, - ВІДЕО

"Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю. Думаю, ці люди багато б віддали за можливість спокійно пройти із своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємося і вдягнемо наші вулиці в жовто-сині кольори. Зробимо це разом"
Президент України Володимир Зеленський закликав українців до Дня Державного прапора України "розфарбувати" країну в жовто-сині кольори.
Зеленський закликає українців світу до флешмобу у День Державного прапора, - ВІДЕО

Таку пропозицію він озвучив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Я впевнений, що завтра вся стрічка Facebook буде жовто-синьою. Але давайте пишатися Україною не тільки онлайн. І у мене є пропозиція до кожного українця з кожного куточка нашої неньки та до всіх українці світу - зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету, давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синіми",- сказав Зеленський.

Він нагадав про те, що "зараз є дійсно багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком".

"Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю. Думаю, ці люди багато б віддали за можливість спокійно пройти із своїм прапором. Тому давайте завтра не полінуємося і вдягнемо наші вулиці в жовто-сині кольори. Зробимо це разом", - закликав Президент.

Нагадаємо, що у зв’язку з Днем незалежності в Україні буде три вихідних поспіль.

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