ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом
У 2016 році Верховна Рада України ухвалила звернення до держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу
Фото: president.gov.ua
"Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Також ми з паном прем’єр-міністром відвідаємо Бабин Яр і вшануємо жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та Голокосту", - заявив Зеленський за підсумками зустрічі з прем'ром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.
Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.
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