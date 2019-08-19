Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

У 2016 році Верховна Рада України ухвалила звернення до держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

"Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Також ми з паном прем’єр-міністром відвідаємо Бабин Яр і вшануємо жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та Голокосту", - заявив Зеленський за підсумками зустрічі з прем'ром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.