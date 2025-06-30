Зеленський закликав Німеччину вплинути на Угорщину щодо санкцій проти росії

Президент підкреслив, що в інтересах всієї Європи — ефективно впроваджувати санкції, аби росія відчула економічну ціну своєї війни.

Лідери Європейського Союзу наближаються до ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії, однак наразі існують певні розбіжності з позицією Угорщини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі, поки що, непорозуміння з офіційним Будапештом. І тут ми, зі свого боку, хотіли б сказати, що звертаємось до Німеччини, як до сильних і як до лідерів Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною", — заявив Зеленський у понеділок, 30 червня, під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент підкреслив, що в інтересах всієї Європи — ефективно впроваджувати санкції, аби росія відчула економічну ціну своєї війни.

"І саме через санкції їх економіка буде страждати. Безумовно, це буде зменшення виділення грошей росії на машину війни", — додав він.

Зеленський також наголосив, що Україна діє дипломатично та конструктивно, не відповідаючи на провокації з боку Угорщини.

"І хотілось би, щоб ми, все ж таки, залишалися в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але, все ж таки, ми партнери, ворог у нас один — і це росія", — підкреслив президент.

Словаччина та Угорщина блокують ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти країни-агресора росії.

Зазначається, що обговорення антиросійських обмежень на рівні послів не відновиться раніше 3 липня, коли делегація ЄС відвідає Словаччину.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.