Зеленський закликав Раду проголосувати за звільнення Луценка і Клімкіна
Президент просить розглянути проекти постанов №10380 про звільнення Луценка, №10381 про звільнення Клімкіна і №10382 про призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка, який зараз обіймає посаду заступника голови Офісу президента, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, що 1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль. Також, Зеленський надіслав Гройсманові листа щодо покарання міністра Клімкіна.
Додамо, що голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку.
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