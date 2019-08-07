Зеленський запропонував спростити виплату пенсій жителям окупованого Донбасу
Глава держави нагадав, що для отримання пенсій мешканці окупованих територій не можуть перебувати там більше 59 днів поспіль. Він пропонує збільшити цей термін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни", - сказав Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту "Україна-ЄС".
Також він вважає, що треба спростити порядок ввезення товарів на окуповану територію.
"Тут у нас дуже проста пропозиція. Треба, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", - заявив президент.
Пенсіонерам з великим стажем, які отримували малі зарплати, планують підвищити пенсії.
Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.
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