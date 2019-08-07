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Зеленський запропонував спростити виплату пенсій жителям окупованого Донбасу

"Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни"
Президент Володимир Зеленський запропонував спростити виплату пенсій і соціальних виплат жителям окупованої частини Донбасу, а також спростити порядок провезення товарів з підконтрольної території до так званих "ДНР" і "ЛНР".
Зеленський запропонував спростити виплату пенсій жителям окупованого Донбасу Фото: svetlovodsk.com

Глава держави нагадав, що для отримання пенсій мешканці окупованих територій не можуть перебувати там більше 59 днів поспіль. Він пропонує збільшити цей термін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни", - сказав Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту "Україна-ЄС".

Також він вважає, що треба спростити порядок ввезення товарів на окуповану територію.

"Тут у нас дуже проста пропозиція. Треба, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", - заявив президент.

Пенсіонерам з великим стажем, які отримували малі зарплати, планують підвищити пенсії.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.

 

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08 07 2019 21:37
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