В чому справа? Пишіть заяву про звільнення, - Зеленський тимчасовому главі Миколаївської ОДА

Він так само попросив миколаївців скласти список кандидатур на цю посаду.

До Президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня, йдеться в "Укрінформу".

"Ви ставитеся до людей, як до худоби, а це вони вам платять зарплату, платять податки", - сказав Зеленський, звертаючись до Боню.

А почувши, що той заявляв про небажання працювати з Президентом Зеленським, зауважив: "Так в чому справа? Пишіть заяву! "

На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Президент відповів: "У мене немає кандидатури. Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з 5-7 осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

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