В чому справа? Пишіть заяву про звільнення, - Зеленський тимчасовому главі Миколаївської ОДА
До Президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня, йдеться в "Укрінформу".
"Ви ставитеся до людей, як до худоби, а це вони вам платять зарплату, платять податки", - сказав Зеленський, звертаючись до Боню.
А почувши, що той заявляв про небажання працювати з Президентом Зеленським, зауважив: "Так в чому справа? Пишіть заяву! "
На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Президент відповів: "У мене немає кандидатури. Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з 5-7 осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.
"Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.
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